Научный сотрудник Тарасова поддержала законопроект о бесплатном обучении профессии для не сдавших ОГЭ

В Госдуме решили принять законопроект о бесплатном обучении профессиям для тех, кто не сдал ОГЭ. Ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра развития образования ВШГУ Президентской академии Наталья Тарасова рассказала в эфире Общественной Службы Новостей, как может работать новая система профессионального обучения в школах.

Она отметила, что реализовать модель образования, как в Москве, в регионах будет сложно, но можно предлагать упрощенные программы.

«Большее количество часов выделять на ознакомление с профессией, что гарантирует ребятам получить пусть не очень высокий, но разряд по профессии по окончании года», — подчеркнула Тарасова.

Она напомнила, что в России уровни общего образования и среднего профессионального образования гарантированы на бесплатной основе.