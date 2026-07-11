Набравший 300 баллов за три предмета школьник отметил роль самодисциплины в успешной сдаче

Выпускник из Ростова-на-Дону Амир Хузиев получил максимальный балл за ЕГЭ сразу по трем предметам: истории, обществознанию и русскому языку. В беседе с сайтом «Взгляд» он раскрыл секрет успеха.

По словам выпускника, учеба давалась ему в основном легко, однако иногда приходилось прикладывать больше усилий.

«Ко всем экзаменам нас готовили в школе. Мы решали задания в формате ЕГЭ, писали пробники, решали варианты прошлых лет», — отметил Хузиев.

Он также обратил внимание на роль самодисциплины, упорства и настойчивости в получении высоких баллов. Кроме того, подросток уточнил, что занимался с репетиторами.