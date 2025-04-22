Московский НПЗ провел шестой чемпионат для будущих инженеров-нефтяников

Шестой ежегодный образовательный турнир для студентов колледжей и вузов состоялся в онлайн-формате. В его рамках 350 участников из России и стран ближнего зарубежья решали задачи по нефтепереработке.

Чемпионат проходит в несколько этапов. Участники должны предложить решения случаев из реальной производственной практики. Оценивают их идеи сотрудники Московского НПЗ и преподаватели вузов-партнеров.

Авторам лучших проектов предлагают оплачиваемую практику, а позднее — трудоустройство. Таким образом предприятие рекрутировало более 90 молодых специалистов.

«Мы нуждаемся в талантливых инженерах, готовых работать с современным оборудованием и участвовать в инновационных проектах, и приглашаем присоединиться к нашей команде лидеров отрасли», — заявила замгендиректора завода по персоналу Екатерина Косогорова.

Такое сотрудничество полезно всем сторонам: предприятие может получить молодых и амбициозных сотрудников, будущие инженеры — зарекомендовать себя перед потенциальными работодателями, а учебные заведения — лучше понять требования отрасли к компетенциям сотрудников и усовершенствовать образовательные программы.

«Участие в таких проектах позволяет будущим профессионалам не только проверить свои знания на практике, но и напрямую показать потенциал одному из ведущих работодателей», — подчеркнула директор колледжа «26 кадр» Юлия Соколина.