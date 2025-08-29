Московские учителя музыки повысили уровень мастерства перед 1 Сентября

Вторая конференция «Музыкальная педагогика» прошла в Ханты-Мансийске. В ней приняли участие более 100 учителей из разных регионов России, которые смогли повысить свое профессиональное мастерство и получить этому документальное подтверждение.

Эксперты ведущих столичных творческих вузов провели для них мастер-классы, лекции и семинары. Кроме того, участники обсудили роль музыкального образования в развитии креативных индустрий.

«Этот образовательный проект придумал и все эти годы возглавляет народный артист России профессор Юрий Розум. Вместе с нашей программой „Родные города“ он создал систему ежегодных мастер-классов и семинаров, позволяющих преподавателям музыки из российских регионов получать новые навыки и обмениваться опытом», — рассказал начальник департамента коммуникаций «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Проект получил поддержку и со стороны правительства Югры: в работе конференции принял участие губернатор региона Руслан Кухарук. Завершил мероприятие гала-концерт с участием самого Розума. С 2017 года через его мастерскую прошли более 12,5 тысячи учеников музыкальных школ, их педагогов и поклонников классической музыки.