Модель Погребняк одобрила идею введения уроков этикета в школах

Модель Мария Погребняк поддержала предложение ввести уроки этикета в школьную программу на базе ОБЖ. В разговоре с Life.ru она подчеркнула, что многие дети не знают основных правил общения в обществе.

По мнению знаменитости, этикет дает ребенку уверенность и уважение в обществе. Он помогает поддерживать разговор, чувствовать себя комфортно в различных ситуациях и раскрепоститься. Модель привела примеры простых вещей, которым стоит учить детей: как здороваться, не перебивать собеседника, корректно отказывать и отстаивать свое мнение без грубости.

Погребняк считает, что современные дети не всегда обладают этими базовыми навыками. По ее наблюдениям, подростки часто ведут себя грубо: толкаются, хамят, не уступают место.