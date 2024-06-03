Многие российские учебники удивили академиков РАН

Президент РАН Красников: у академиков возникли вопросы к школьным учебникам

Фото: РИА «Новости»

Российская академия наук может вновь заняться экспертизой школьных учебников. Ученые недовольны содержанием многих пособий, в том числе по истории и техническим дисциплинам, заявил РБК президент РАН Геннадий Красников.

По его словам, сенаторы разработали законопроект о возврате РАН полномочий проводить экспертизу школьных учебников.

Красников заверил, что академия не станет выдавать разрешение на их публикацию, а лишь проанализирует пособия на предмет способности детей определенного возраста усвоить предложенный объем информации и соотнесет содержимое с данными современной науки.

«По многим учебникам есть вопросы, не только по историческим, которые очень быстро меняются, но и по техническим, и по другим специальностям», — заявил он.

С 2022 года госзаказ на разработку учебников и утверждение авторов возложили на Минпросвещения. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала возобновить привлечение ученых к экспертизе.

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