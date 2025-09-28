Младший брат самой юной студентки МГУ не смог поступить в вуз

Mash: младший брат самой юной студентки МГУ не набрал проходной балл в вуз

Недостаточное количество баллов по итогам сдачи Единого государственного экзамена не позволило 11-летнему брату самой юной студентки МГУ поступить в вуз. Как сообщил Telegram-канал Mash, мальчик уже три года мечтает попасть на факультет прикладной информатики.

Авторы пояснили, что ребенок окончил школу в девять лет, практически повторив успех своей старшей сестры.

Воспитавший вундеркинда отец — Евгений Тепляков — попытался устроить сына в архитектурный вуз, куда мальчик мог поступить со своими баллами, но там ему отказали. У потенциального абитуриента не оказалось российских документов.

Мальчик родился в Китае, а родители не стали оформлять свидетельство о рождении, опасаясь утечки личных данных. На просьбу о комментарии отец вундеркиндов попросил у журналистов два миллиона рублей.

В прошлом году московская пенсионерка обвинила отца поступившей в МГУ в девять лет студентки в избиении на детской площадке.

Она пояснила, что гуляла с внуком, когда дети Теплякова начали кидаться в него песком. Когда пенсионерка сделала им замечание, то в ответ услышала от несовершеннолетних отборный мат.

После прибежал Тепляков, который начал избивать пенсионерку. Пострадавшая обратилась в полицию.