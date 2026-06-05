Политолог Козьякова рассказала, что в 2026 году выпускники школ могут пересдать только один экзамен по выбору

В 2026 году выпускники школ получат право на одну попытку пересдать один предмет по выбору в рамках приемной кампании вузов. Эта мера позволяет улучшить итоговый балл, если результат основного экзамена не оправдал ожиданий. Об этом написал MIR24.TV со ссылкой на кандидата политических наук Наталию Козьякову.

Пересдать можно только один экзамен по выбору. Первоначальный результат будет аннулирован, засчитается исключительно итог пересдачи.

Даты пересдачи: — 8 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия. — 9 июля — биология, география, математика (базовая и профильная), иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Чтобы записаться на пересдачу, необходимо: подать заявление в региональную экзаменационную комиссию (ГЭК); сделать это нужно за два-шесть рабочих дней до выбранной даты.

Выпускники текущего года могут оформить заявку через учебную часть своей школы. Те, кто окончил школу ранее, обращаются в местный Департамент или Комитет образования.