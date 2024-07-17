Минцифры России: более 1,2 млн заявлений было подано в вузы при помощи суперсервиса «Госуслуги»

В Минцифры России рассказали, что в этом году с помощью суперсервиса «Госуслуги» было подано более 1,2 миллиона заявлений в высшие учебные заведения. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

В министерстве уточнили, что заявления, которые подали на портале, передаются в вузы в течение часа. У пользователя должен появиться статус «Заявление на рассмотрении». Общий срок рассмотрения — до 27 июля.

Начиная с этой даты, можно отследить свой рейтинг и выбрать вуз для передачи оригинала аттестата. Чтобы не вводить вручную данные из документов, их можно загрузить в цифровом профиле личного кабинета Госуслуг.