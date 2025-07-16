Минобрнауки опровергло информацию о планах контролировать цены в вузах

В Минобрнауки не предлагали контролировать стоимость обучения во всех российских вузах. Об этом сообщили в ведомстве телеканалу «Звезда».
«Никакого нового госрегулирования не планируется. Здесь только речь о том, что, условно, сейчас стоимость обучения вузы устанавливают сами. У всех (вузов. — ред.) должен быть один и тот же порядок регулирования стоимости», — отметил представитель телеканала.
Ранее в интернете распространились сведения о возможном введении контроля над ценами на обучение в вузах со стороны Минобрнауки.
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