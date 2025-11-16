Минобрнауки назвало сроки обучения в вузах по новой системе

Минобрнауки: обучение в вузах по новой системе будет от четырех до шести лет

Минобрнауки России сообщило, что при переходе на новую модель высшего образования единых сроков обучения больше не будет — продолжительность программ станет зависеть от сложности специальности и объема подготовки. Переход стартует в ведущих вузах в 2026–2027 учебном году, написало РИА «Новости» .

В ведомстве пояснили, что для инженеров, врачей и педагогов срок обучения составит пять лет. Для туризма и индустрии гостеприимства предусмотрены четырехлетние программы. По наиболее сложным и наукоемким направлениям подготовка будет длиться шесть лет. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отдельно упомянул, что по «востоковедению» и «африканистике» предлагается увеличить сроки обучения из-за большого объема материала и специфики дисциплин.

Министерство подчеркивает, что такая вариативность позволит сбалансировать потребности экономики, стандарты фундаментального образования и интересы студентов, которые получат больше возможностей для профессиональной траектории.

Новая система уже тестируется в рамках пилотного проекта, запущенного после указа президента в мае 2023 года. В нем участвуют шесть крупных вузов — МАИ, НИТУ МИСиС, МПГУ, БФУ имени Канта, Санкт-Петербургский горный университет и ТГУ. Студенты проходят базовую и специализированную подготовку, а аспирантура выделена в отдельный уровень образования.

Массовый переход на новую модель намечен на 2027–2028 учебный год.

В апреле зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов заявил, что подписанный Владимиром Путиным закон о проведении в трех регионах страны эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам является долгожданным, потому что Болонская система образования непригодна в России.