Министр образования республики Бенин Яи Ладекан рассказала о планах сотрудничать с Россией в образовательной сфере

Республика Бенин хочет развивать сотрудничество с Россией в сфере образования. Об этом «ФедералПресс» рассказала министр высшего образования и научных исследований в Бенине Элеонора Яи Ладекан.

Она объяснила, что система образования в республике требует серьезной модернизации. И поэтому им пригодился бы опыт России.

«Мы хотели бы укрепить сотрудничество в цифровой сфере — в том, что касается искусственного интеллекта, цифровой безопасности и продвижения онлайн-платформ для обучения», — отметила Яи Ладекан.

Она добавила, что в Бенине заинтересованы в том, чтобы укреплять сотрудничество с Россией. Не исключено, что оно расширится и на другие сферы.