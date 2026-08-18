Министр Лаврик заявила, что школы Крыма сохранят бумажные дневники как гарантию стабильности в условиях ЧС

В условиях чрезвычайной ситуации все школы Крыма обязаны продолжать использование бумажных дневников. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

По словам министра, отказ от цифровых альтернатив продиктован необходимостью обеспечить стабильность образовательного процесса. Бумажный формат остается надежным каналом связи между учителями, учениками и родителями, гарантируя доступность информации для всех участников вне зависимости от внешних факторов.

Кроме того, традиционные дневники помогают эффективно организовать учебный процесс и осуществлять контроль за выполнением домашних заданий. Валентина Лаврик подчеркнула, что в действующих условиях именно рукописный учет является залогом непрерывности обучения и дисциплины в школах региона.