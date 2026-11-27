Российские школы не вправе отказывать ученикам в продолжении учебы в десятом классе на основании непройденного отбора в профильные классы. Об этом телеканалу RT сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Руководитель Минпросвещения указал на позицию Верховного суда и подчеркнул, что право детей на получение среднего общего образования закреплено законом.

По словам Кравцова, при нехватке свободных мест родителям следует обратиться в муниципальные либо региональные органы управления образованием. Специалисты обязаны подобрать альтернативу: зачисление в класс с базовой программой или распределение в другое учебное заведение. Глава ведомства резюмировал, что спорные ситуации рассматриваются индивидуально и строго в интересах несовершеннолетнего.