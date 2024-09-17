Министр Кравцов призвал активнее знакомить школьников с перспективными направлениями в сфере высоких технологий

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов во время финала Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде призвал представителей образования активнее знакомить школьников с перспективными и востребованными направлениями в сфере высоких технологий. Об этом сообщило ИА НСН .

Наиболее перспективными он назвал следующие сферы: искусственный интеллект, беспилотные летательные средства, дизайн среды, умный дом, робототехника.

«В профориентацию с этого учебного года вводим по поручению президента и посещение предприятий, колледжей», — сказал министр.

Чемпионат высоких технологий объединил 140 участников из 31 региона России и других государств.