Министр Фальков: в 2025 году было выделено более 18 тыс. новых бюджетных мест

По его словам, в 2025 году было выделено более 18 тысяч новых бюджетных мест. Министр подчеркнул, что для реализации национального проекта к 2030 году необходимо подготовить порядка 20 тысяч квалифицированных специалистов. Он уверен, что план будет выполнен, так как за это время будет выпущено более 79 тысяч специалистов. Программа подготовки кадров постоянно обновляется с учетом потребностей отрасли и работодателей.

Увеличение бюджетных мест связано с реализацией национального проекта по подготовке специалистов для стратегически важных отраслей. Правительство поручило увеличить целевой набор в учебных заведениях в рамках национальной стратегии развития образования до 2036 года, чтобы обеспечить экономику и социальную сферу необходимыми кадрами.