Минимальный балл ЕГЭ по русскому языку повысят в новом учебном году

В России установили минимальные баллы Единого государственного экзамена на 2025/2026 учебный год. Проект приказа Минпросвещения на этот счет появился на портале нормативных правовых актов .

Судя по документу, минимальным для сдачи ЕГЭ по русскому языку будет показатель в 42 балла (в 2024/2025 учебном году он на два балла ниже), для экзамена по математике — 39 баллов, по истории — 35 баллов, по физике — 39 баллов, по химии — 39 баллов, по обществознанию — 42 балла (в 2024/2025 учебном году этот показатель на три балла выше), по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по иностранному языку — 30 баллов, по литературе — 40 баллов, по биологии — 39 баллов и по географии — 40 баллов.

На минувшей неделе думский комитет по просвещению отклонил проект закона об альтернативе ЕГЭ, по которому абитуриенту предлагали сдавать на выбор единый государственный экзамен или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.