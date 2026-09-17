Методист по литературе Куц указала на риски перегрузок у школьников

Методист по литературе Татьяна Куц предупредила в беседе с РИАМО , что чрезмерное количество дополнительных занятий может привести к переутомлению и ухудшению успеваемости школьников.

Куц отметила, что на чрезмерную нагрузку могут указывать проблемы с концентрацией внимания, участившиеся простые ошибки и увеличение времени, необходимого для выполнения домашних заданий, пишет RT.

Специалист также призвала родителей внимательно следить за эмоциональным фоном ребенка. О накопленной перегрузке свидетельствуют повышенная раздражительность и чувство постоянной усталости. Если даже полноценный ночной отдых и выходные дни не приносят облегчения и не восстанавливают силы, это служит еще одним тревожным сигналом.

Куц подчеркнула, что один неудачный день после контрольной работы или конфликта со сверстниками не всегда говорит о системном истощении организма. Ключевым фактором здесь является повторяемость: если негативные симптомы проявляются изо дня в день на протяжении длительного времени, ребенку требуется помощь взрослых в пересмотре и корректировке его ежедневного расписания.