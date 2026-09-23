Методист Назаров раскритиковал идею полувыходной среды для школьников
Освобождение середины недели от уроков не пойдет на пользу ученикам, так как дети проведут это время в соцсетях и за играми. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал старший методист гимназии №9 города Химки Григорий Назаров.
Специалист усомнился в медицинской обоснованности инициативы Общественной палаты и отметил, что подобный отдых не улучшит психоэмоциональное состояние и интеллектуальные способности школьников.
По словам Назарова, сильные ученики справятся с программой самостоятельно, тогда как хорошистам и троечникам для успешного обучения необходим системный процесс.