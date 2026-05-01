Методист Фролова объяснила, почему иногда дети осваивают предмет на уровне алгоритмов, а не понимания

Многие школьники умеют решать типовые задачи и получать хорошие оценки, но не всегда способны применять знания в нестандартных ситуациях. Это происходит потому, что они осваивают предмет на уровне алгоритмов, а не понимания. Об этом РИАМО рассказала методист по физике «Онлайн-школы № 1» Вероника Фролова.

По ее словам, настоящий маркер понимания предмета — способность объяснить, почему решение работает. Контрольные работы часто проверяют не глубину знаний, а навык распознавания формата. В физике это особенно заметно: если указана «гладкая поверхность», ученик исключает трение, но без этой подсказки может все равно решать «по привычке», написал «Петербургский дневник».

Фролова назвала шесть приемов, которые помогают развить понимание предмета:

Просите объяснить «на пальцах». Предложите ребенку пересказать тему максимально просто — как будто он объясняет ее другу или младшему школьнику. Упрощение требует понимания: если ученик «плывет» или уходит в заученные формулировки, значит, база не выстроена.

Меняйте условия задач. Возьмите знакомую задачу и немного измените ее: числа, формулировку, детали. Даже небольшая правка быстро показывает, опирается ли ребенок на смысл или просто узнает шаблон.

Убирайте вопрос из задачи. Дайте условие без финального вопроса и спросите: «Что здесь вообще можно найти?» Это развивает мышление шире, чем формат «реши и получи ответ», и учит самому формулировать задачи.

Ищите разные способы решения. Предложите решить одну и ту же задачу несколькими способами. Когда ребенок видит, что к результату можно прийти разными путями, он начинает понимать структуру предмета, а не отдельные алгоритмы.