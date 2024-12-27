MAXIMUM Education: во время каникул не стоит перегружать детей учебой

Руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова поделилась с «Известиями» советами о том, как дети могут эффективно отдыхать во время каникул, не забывая при этом учебный материал.

Она подчеркнула, что родители часто рассматривают каникулы как возможность для ребенка изучить новую тему или подтянуться по предметам, однако важно помнить и об отдыхе. Во время каникул школьники могут лучше усвоить и переработать знания, полученные в учебном процессе.

Для учеников разного возраста нужны разные подходы к обучению и отдыху, уточнила эксперт. Младшим школьникам не стоит давать сложные задания, лучше предложить развивающие игры. В средней школе также значительную часть времени стоит уделить игровым формам освоения материала, а с учащимися старшей школы можно использовать более серьезные методы обучения, сказала Неверова.