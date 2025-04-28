Матвиенко призвала усилить контроль за студентами-целевиками после выпуска

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ужесточить ответственность для студентов-целевиков, не выполняющих условия договора. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

«Если ты осознанно идешь на договор о том, что получаешь бесплатное образование, стипендию, как правило, повышенную, то обязан выполнить условия договора», — подчеркнула она.

При этом Матвиенко потребовала не допускать ситуации, при которой на целевой набор по знакомству попадают те, кому не хватило знаний поступить на конкурсной основе. К тем, кто поступает сам, никаких вопросов быть не может, подчеркнула председатель Совфеда.

Ранее Минздрав предложил ввести обязательные отработки для студентов-медиков, обучавшихся на бюджете, под угрозой штрафа. При этом зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что случаи уклонения целевиков от обязанностей единичны.