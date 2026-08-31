Маркетолог Асмаловская объяснила, что рост спроса на репетиторов в онлайне вырос из-за экономии времени

Маркетолог Анастасия Асмаловская в интервью радио Sputnik рассказала, что услуги репетиторства все чаще оказываются онлайн. Она объяснила, почему спрос на них растет.

По словам Асмаловской, репетитор может разработать индивидуальную программу обучения, учитывая потребности клиента и сферы применения языка. Это делает услуги репетитора эксклюзивными.

«Здесь совпало сразу несколько факторов. Первое — экономия времени. Не нужно ждать месяц, пока появится окошко у нужного специалиста. Покупатель выбирает того, чью консультацию легко встроить в расписание. Во-вторых, резко увеличивается выбор специалистов. Клиент перестает выбирать между условными двадцатью репетиторами Краснодара. Он выбирает между тысячами специалистов по России», — отметила маркетолог.

Она добавила, что узкая специализация также становится экономически выгодной, поскольку специалисту уже не нужно искать достаточно клиентов с конкретной проблемой в пределах одного города.

Асмаловская подчеркнула, что цифровизация также растет и в других сферах, но неравномерно. По ее мнению, услуги, для которых не требуется физическое взаимодействие с человеком или объектом, легче переходят в онлайн. Среди них — работа психологов, коучей, репетиторов, консультантов, юристов, бухгалтеров и других специалистов.

Офлайн, по мнению эксперта, сохранится там, где требуется физический контакт, оборудование или личное присутствие существенно для качества.