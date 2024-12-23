Лидерами онлайн-образования в 2024 году стали курсы по IT и дизайну

В этом году жители России активно приобретали онлайн-курсы по программированию и IT (19%), дизайну (17%), а также маркетингу и продажам (9%). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Сравни.
Популярностью пользователей также пользовались курсы по темам красоты и здоровья (8%) и бизнеса и управления (7%).
Средняя стоимость программы составила 53 752 рубля, причем наибольшим спросом пользовались курсы ценой от 20 до 50 тысяч рублей. Их выбирали 24% покупателей. Наиболее активными регионами в онлайн-образовании оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Нижегородская и Ленинградская области.
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