Лидерами онлайн-образования в 2024 году стали курсы по IT и дизайну

В этом году жители России активно приобретали онлайн-курсы по программированию и IT (19%), дизайну (17%), а также маркетингу и продажам (9%). Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Сравни.

Популярностью пользователей также пользовались курсы по темам красоты и здоровья (8%) и бизнеса и управления (7%).

Средняя стоимость программы составила 53 752 рубля, причем наибольшим спросом пользовались курсы ценой от 20 до 50 тысяч рублей. Их выбирали 24% покупателей. Наиболее активными регионами в онлайн-образовании оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, а также Нижегородская и Ленинградская области.