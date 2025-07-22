Летняя проектная школа «Роснефти» стартовала на базе Университетской гимназии МГУ

Четвертая Летняя проектная школа стартовала в Москве на базе Университетской гимназии МГУ имени Ломоносова. В ней обучаются 80 учеников «Роснефть-классов» из 15 регионов России.

«К нам приходят ребята, которые почти уже выпускники. Они решают, что будут делать дальше, чем заниматься, думают серьезно о будущем», — рассказал генеральный директор Объединенного центра исследований и разработок Константин Рудяк.

Обучение длится две недели. В программе четыре научных профиля — математический, геологический, инженерный и естествонаучный. Старшеклассники решают задачи на примере реальных кейсов из нефтяной отрасли, а по окончании обучения представят собственные проекты.

Для школьников провели экскурсии в лаборатории центра, а также в Арктический научный центр, профильные факультеты и музеи. Через несколько лет их будут ждать сюда вновь, уже на постоянную работу.