Летняя проектная школа «Роснефти» собрала в Москве 80 школьников из 13 регионов

Образовательная программа проходит в Университетской гимназии МГУ имени М. В. Ломоносова. В течение двух недель участники работают по четырем направлениям: математическому, инженерному, геологическому и естественно-научному. Чтобы попасть сюда, они прошли многоэтапное тестирование.

Школьники знакомятся с современными технологиями — от цифровой обработки данных до ресурсосберегающих способов добычи нефти, посещают музеи и лаборатории, участвуют в тренингах по гибким навыкам и творческих мастер-классах. В конце обучения ученики представят собственные проекты.



Уже сейчас участники решают задачи, близкие к реальным профессиональным. Например,

одна из участниц школы Дарья Каплан рассказала, что вместе с группой создает программу, помогающую геофизикам анализировать большие данные. Она преобразовывает большой и сложный LAS-файл в удобный PDF-формат с таблицами, графиками и матрицами.



«Наша главная задача — их направить, пусть даже не в нашу сторону, а показать, как интересно создавать, как интересно думать», — поделился генеральный директор ООО «РН-ЦИР» Константин Рудяк.