Летняя проектная школа для учащихся «Роснефть-классов» стартовала в Москве
«Роснефть» совместно с МГУ организовала для учеников «РН-классов» третью Летнюю проектную школу. В проекте, который продлится две недели, примут участие 80 десятиклассников из 17 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Обучение проходит в Москве. Школьников, прошедших конкурсный отбор, поделили на 16 команд по пять человек в каждой.
В течение двух недель школьники будут работать в проектных группах по трем профилям: математическому, инженерному и естественнонаучному, а также примут участие в творческих мастер-классах. Профориентационный трек и программа обучения помогут старшеклассникам выбрать будущую профессию и поддержат их стремление построить карьеру на предприятиях «Роснефти».
В рамках обучения состоится также хакатон по технологиям нефтегазовой отрасли: математическому моделированию, робототехнике, нефтехимии, биотехнологии и другим. Команды под руководством наставников получат реальный кейс из нефтегазовой отрасли и попытаются найти эффективный способ решения задачи.
«Им сейчас 16 лет — примерно так. Пять лет учебы в вузе, пять лет на адаптацию в промышленности. Через 10 лет — это наш костяк», — заявил генеральный директор ООО РН-ЦИР Константин Рудяк.
По окончании программы каждому участнику выдадут рекомендации и карьерные карты, чтобы впоследствии ему было проще выбрать вуз. Для школьников это стало полноценным погружением в будущую профессию.
«Роснефть» создала корпоративную систему непрерывного образования «Школа — вуз/колледж — предприятие» в 2005 году для подготовки молодых кадров. В «Роснефть-классах» учатся 2,5 тысячи школьников в 21 регионе России. Обучение ведут по программам с углубленным изучением математики, физики, химии и информатики.