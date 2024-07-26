Летняя проектная школа для учащихся «Роснефть-классов» стартовала в Москве

«Роснефть» совместно с МГУ организовала для учеников «РН-классов» третью Летнюю проектную школу. В проекте, который продлится две недели, примут участие 80 десятиклассников из 17 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Обучение проходит в Москве. Школьников, прошедших конкурсный отбор, поделили на 16 команд по пять человек в каждой.

В течение двух недель школьники будут работать в проектных группах по трем профилям: математическому, инженерному и естественнонаучному, а также примут участие в творческих мастер-классах. Профориентационный трек и программа обучения помогут старшеклассникам выбрать будущую профессию и поддержат их стремление построить карьеру на предприятиях «Роснефти».

В рамках обучения состоится также хакатон по технологиям нефтегазовой отрасли: математическому моделированию, робототехнике, нефтехимии, биотехнологии и другим. Команды под руководством наставников получат реальный кейс из нефтегазовой отрасли и попытаются найти эффективный способ решения задачи.