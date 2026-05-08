ЛДПР потребовала проверить «Антиплагиат» и сдержать рост цен на обучение

ЛДПР потребовала от Минобрнауки проверить систему «Антиплагиат.ВУЗ» после массовых жалоб студентов на ошибки при проверке работ. Официальное обращение в ведомство направил лидер партии Леонид Слуцкий после встреч в региональных университетах.

В партии заявили, что учащиеся массово жаловались на работу «Антиплагиат.ВУЗ». По их словам, система все чаще ошибочно определяет авторские тексты как написанные с помощью искусственного интеллекта. В Перми студенты также пожаловались на стоимость дополнительных проверок, которая доходит до 500 рублей за одну попытку.

Еще одной темой стало подорожание обучения: молодые люди из Нижнего Новгорода рассказали, что по ряду направлений цены за год выросли на 20-25%.

«ЛДПР и наш руководитель, председатель партии, направили обращение с тем, чтобы министерство разобралось в этой ситуации и навело порядок», — сказал депутат Госдумы Сергей Леонов.

Советник председателя ЛДПР Дмитрий Шатунов заявил, что партия требует комплексно пересмотреть работу системы. В том числе в вопросах оплаты.

«ЛДПР всегда защищала права студентов, поэтому вопрос с вредительской работой системы „Антиплагиат“ нужно срочно решать. ЛДПР требует от профильного министерства проверить работу программы. Необходимо не только сделать так, чтобы написанные лично тексты не маркировались как ИИ-контент, но и чтобы сам „Антиплагиат“ стал бесплатным для студентов», — подчеркнул он.

Координатор московского городского отделения ЛДПР Роман Крастелев добавил, что министерство должно взять работу системы под контроль.

