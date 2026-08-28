«Квантовый марафон» с участием 120 человек стартовал в Нижегородской области

Участники «Квантового марафона» изучат квантовые вычисления и постквантовую криптографию, а также создадут собственные приложения, сообщает Pravda-nn.ru .

Очная часть марафона проходит с 27 по 30 августа в лагере «Заря» ННГУ имени Н. И. Лобачевского в Городецком округе. В ней участвуют 120 человек из России, Казахстана, Нигерии, Вьетнама, Узбекистана и Колумбии.

Программа включает лекции и практические занятия по квантовым вычислениям, квантово-вдохновленным алгоритмам, коррекции ошибок и постквантовой криптографии. Участники будут работать с программными эмуляторами и разберут математические основы криптографических методов.

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что марафон сочетает обучение с практикой и помогает молодым людям определиться с профессиональным развитием. Зампред правительства Екатерина Солнцева добавила, что регион располагает сильной научно-образовательной базой для развития квантовых технологий.