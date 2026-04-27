Курс инновационных технологий переработки нефти запустят в Москве с нового учебного года

Программа «Инновационные технологии переработки нефти» начнет работу для магистрантов РГУ нефти и газа имени Губкина с нового учебного года. Планируется, что для учащихся такая программа станет билетом в профессию.

Совместно с вузом курс запустил Московский нефтеперерабатывающий завод, который набирает кадры для работы на новом комплексе безотходного производства. Благодаря этому увеличится производство светлых нефтепродуктов. Обучение будет проводиться заочно и займет 2,5 года.

«Студенты знают, что они разрабатывают не теоретические вопросы, а практические вещи, которые завтра, придя на производство, будут внедрять», — отметил ректор университета Виктор Мартынов.

Магистрантам объяснят, как идут процессы и как работает оборудование. Можно будет получить практический опыт и позже принять участие в пусконаладочных работах. Выпускники получат предложения о трудоустройстве. Это выгодно обеим сторонам: предприятия пополняются молодыми кадрами со свежими идеями, а сами студенты получают хорошую работу с карьерными перспективами.

«Для нас важно, чтобы выпускники вузов приходили в компанию, уже обладая знаниями и компетенциями, которые необходимы для работы. Для этого еще на этапе обучения они должны знакомиться с задачами, которые стоят перед отраслью, а также участвовать в их решении», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В общей сложности в России на партнерских программах компании учатся 1,3 тысячи студентов в 48 вузах. В этом году количество мест увеличилось более чем на 20%. Абитуриентам доступны 44 программы, где обучают востребованных специалистов по цифровизации, бизнес-информатике, нефтегазовому инжинирингу и другим специальностям. Тысячи студентов проходят практики и стажировки и вливаются в команду.