Курганских школьников, которые опубликовали задания ЕГЭ в Сети, вычислили

В Кургане учащиеся разместили в интернете материалы единого государственного экзамена. Инцидент произошел 4 июня. По данным Рособрнадзора, действия подростков не привели к негативным последствиям. Об этом написал Ura.ru .

«Фотографии контрольных измерительных материалов, появившиеся в сети, не являются сливами, так как публикуются после самих экзаменов», — отметили в ведомстве. Также было подчеркнуто, что технология передачи КИМ исключает возможность их утечки до начала испытаний.

Для защиты прав выпускников во всех пунктах проведения экзаменов размещены плакаты с QR-кодами для прямого обращения в ведомство, а на входе дежурят представители родительских комитетов.

Всего по итогам трех дней экзаменов ведомство получило 39 обращений с жалобами от участников из числа 714 тысяч сдающих, и все вопросы были оперативно решены.