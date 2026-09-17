Крымский учитель Дарчук призвала применять ИИ в учебном процессе с осторожностью

Современные цифровые технологии способны существенно упростить процесс обучения и сделать его более увлекательным для школьников, однако применять искусственный интеллект следует с осторожностью. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила учитель начальных классов МБОУС (К) ОШ «Надежда» Наталья Дарчук.

Педагог подчеркнула, что яркие визуальные эффекты могут отвлекать детей от усвоения информации. Поскольку объем учебного материала постоянно растет, учителю необходимо делить его на небольшие смысловые блоки и подавать так, чтобы ребенку было легче запоминать.

Отдельное внимание Дарчук уделила развитию самостоятельности учащихся. По ее словам, этот навык воспитывается ежедневно совместными усилиями учителей, родителей и воспитателей. Это особенно актуально для школы «Надежда», где обучаются ребята с особыми возможностями здоровья.