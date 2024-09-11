Кравцов призвал не сравнивать советников по воспитанию в школах с политруками

Все заявления о том, что советники по воспитанию в российских школах станут аналогом советских политруков, не оправдались. Это молодые люди, которые прошли обучение в «Артеке» и организовали для учеников внеклассные занятия, чтобы отвлечь их от социальных сетей. Об этом на Общероссийском родительском собрании заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что советники по воспитанию помогли школьникам вернуть детство, создали возможности для общения с друзьями, знакомства со сверстниками, организовали совместные посещения театров, музеев, получение дополнительного образования. Все, что входит во внеучебную деятельность, — задача новых сотрудников школ.

«Это не как говорили на этапе введения должности советника, что политруки приду в школы. Ничего подобного», — подчеркнул Кравцов.

Министр добавил, что уроки каждый понедельник в российских школах начинается с поднятия флага и исполнения гимна. Эта церемония подарила детям гордость за страну.

Также глава Минпросвещения подчеркнул, что уроки «Разговоры о важном» не имеют ничего общего с политинформацией, которая была в советских школах. Министр отметил, что прекрасно помнит — подобные занятия не всегда были интересными.

«„Разговоры о важном“ ничего общего с этим не имеют. Это уроки, где ребята неформально обсуждают проблемы и вопросы, которые их интересуют со сверстниками и учителями», — пояснил он.

Открытый урок «Разговор о важном» в начале нового учебного года для учеников школы № 20 в Кызыле провел президент России Владимир Путин. В ходе общения глава государства признался, что часто не соблюдает режим сна и попросил учеников не следовать его примеру, чтобы держать себя в форме.