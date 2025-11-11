Кравцов отметил важность платформизации госзакупок для системы образования

Платформизация госзакупок является ключевым условием для развития образовательной инфраструктуры. Она позволит обеспечить качество продукции и снизить цену на нее, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на панельной сессии в рамках Дня платформенной экономики в Национальном центре «Россия».

Глава Минпросвещения обратил внимание, что вопрос качества учебного оборудования для школьных кабинетов имеет принципиальное значение.

«Нам нужно обеспечить единое образовательное пространство не только едиными программами, но и едиными требованиями к оборудованию, чтобы оно было качественным и по доступной цене», — отметил он.

Министр добавил, что со сложностями, возникающими в процессе закупок в разных регионах, позволяют справляться платформенные решения.

Мероприятие в рамках Дня платформенной экономики организовали в Национальном центре «Россия» во исполнение поручений президента Владимира Путина по итогам ВЭФ. Модератором сессии выступил заместитель начальника экспертного управления главы государства Александр Вилинов.

Ранее Путин поручил запустить экспериментальный правовой режим закупок в сфере образования на отечественных цифровых платформах, чтобы повысить прозрачность и контроль на всех этапах. Пилотный проект уже стартовал в Рязанской области: там заключили и успешно исполнили 17 госконтрактов.