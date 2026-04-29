KP.RU: больше половины россиян считают, что высшее образование позволит их детям построить лучшую карьеру

По итогам опроса сайта KP.RU , более половины россиян — 55% — считают, что высшее образование открывает перед ребенком больше возможностей и позволяет построить лучшую карьеру.

Депутаты обеспокоены тем, что школьники все чаще уходят после 9 класса в колледжи, выбирая среднее профильное образование. Это может привести к нехватке высококвалифицированных специалистов в будущем. Однако сами россияне отмечают, что рекомендуют детям отучиться 11 классов и поступить в университет.

«Каждому для хорошей жизни желательно получить две "вещи": связи и хорошее высшее образование. Только это и может гарантировать человеку хороший уровень жизни», — делится своим мнением участник опроса.

При этом 33% россиян считают, что ребенку необязательно учиться 11 классов и сдавать ЕГЭ. Они полагают, что колледж — это хороший вариант для быстрого получения востребованной профессии. А если захочется, потом можно и в институт на заочное отделение.

Еще 9% опрошенных считают, что после школы ребенок должен начинать работать, а не продолжать учебу. Если зарплата будет позволять, тогда пусть параллельно учится, сам за свое обучение платит.

Оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Многие отметили, что все индивидуально и зависит от ребенка, его способностей, усидчивости и пожеланий.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,8 тысячи человек.