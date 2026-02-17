Координатор отделения ЛДПР Крастелев отметил необходимость в профессиональных школьных психологах

Роль школьного психолога в образовательных учреждениях России часто остается недооцененной. Координатор московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в комментарии для RuNews24.ru подчеркнул значимость наличия квалифицированных психологов в школах.

По словам эксперта, зачастую соответствующую должность занимают педагоги, прошедшие курсы, но не имеющие профильного образования, а работа психолога воспринимается как дополнительная нагрузка.

«Однако сейчас эта должность, этот статус, эта профессия в школе имеет особую важность», — отметил Крастелев.

Он напомнил, что в школах возникают ситуации, связанные с девиациями поведения учеников, включая случаи буллинга, которые требуют внимания психолога.