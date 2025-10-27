Конференция о технологическом лидерстве прошла в Москве

Конференция «Приоритет — технологическое лидерство» при участии первого вице-премьера Дениса Мантурова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова состоялась в Москве. Ее посвятили пятилетию программы «Приоритет-2030», совместно реализуемой Минобрнауки и Газпромбанком.

«Одна из главных целей, которой, очевидно, удалось достичь — это более тесное взаимодействие наших университетов с бизнесом и с регионами», — подчеркнул Фальков.

Программа стартовала в 2021 году. Сегодня она охватывает 56 регионов и 141 высшее учебное заведение, в которых учатся суммарно больше миллиона студентов. К 2030 году необходимо сформировать более 100 прогрессивных современных университетов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.

В 2025 году ее перезапустили при поддержке Газпромбанка с акцентом на технологическое лидерство. Университеты должны стать драйверами нового научного знания, технологий и разработок. Эффективность вузов оценивают по объему средств на НИОКР, доходам от продажи патентов и лицензий и другим параметрам.

По оценкам Мантурова, вложенные Минобрнауки и Минпромторгом средства уже неоднократно окупились.