Композитор Дробыш: обучение музыкальных продюсеров во многом зависит от применения знаний на практике

Магистерская программа по направлению «Продюсер музыкальной индустрии» впервые наберет студентов в 2025 году. Обучение организует Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных. О залоге успеха будущих учеников рассказал композитор Виктор Дробыш в интервью ИА НСН.

По его мнению, важно, чтобы участники программы имели возможность как можно скорее применить свои знания на практике. Кроме того, большую роль играет, кто будет преподавать.

Дробыш также отметил, что с удовольствие будет читать лекции на этом курсе, и расскажет о всех «шишках», которые он набил в течение продюсерской карьеры.

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