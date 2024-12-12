Композитор Дробыш: обучение музыкальных продюсеров во многом зависит от применения знаний на практике

Магистерская программа по направлению «Продюсер музыкальной индустрии» впервые наберет студентов в 2025 году. Обучение организует Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» совместно с Российской академией музыки имени Гнесиных. О залоге успеха будущих учеников рассказал композитор Виктор Дробыш в интервью ИА НСН .

По его мнению, важно, чтобы участники программы имели возможность как можно скорее применить свои знания на практике. Кроме того, большую роль играет, кто будет преподавать.

Дробыш также отметил, что с удовольствие будет читать лекции на этом курсе, и расскажет о всех «шишках», которые он набил в течение продюсерской карьеры.