Количество стобалльников по истории на ЕГЭ увеличилось почти в полтора раза

Число стобалльников на ЕГЭ по истории возросло почти в 1,5 раза в сравнении с предыдущим годом, а доля сдавших экзамен на высокие баллы увеличилась на 4%. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов «Диктанта Победы», его процитировал ТАСС .

«Если говорить о данных этого года, то у нас увеличилось количество стобалльников почти в полтора раза по истории, а количество высокобалльников — на 4%», — сказал он.

Музаев подчеркнул, что не менее 20% экзаменационных вопросов по истории посвящено Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что регион вошел в десятку лучших в России по результатам ЕГЭ. В Самарской области 193 стобалльных результата, также 13 выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам.