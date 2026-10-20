Китаевед Виногродский назвал китайские книги для школ России

Российский китаевед и писатель Бронислав Виногродский поддержал изучение китайской литературы в школах и перечислил ключевые произведения для программы. Об этом он сообщил ИА НСН .

По мнению специалиста, в школьную программу стоит включить четыре классических романа: «Речные заводи», «Сон в красном тереме», «Путешествие на запад» и «Троецарствие». Также он рекомендовал средневековые повести Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу, произведения Пу Сунлина и национальную поэзию.

Главными ценностями литературы Китая эксперт назвал историчность и фундаментальность, подчеркнув бережное отношение культуры к сохранению прошлого.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила взаимно расширить списки российских и китайских произведений в школьных программах общего образования двух стран.