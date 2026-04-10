В Национальной родительской ассоциации отметили, что решение о создании киноклуба должно оставаться за школой

Однако член координационного совета Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева считает, что решение о создании киноклуба должно оставаться за самой школой. Об этом она заявила в беседе с ИА НСН .

Вопрос о создании киноклубов в российских школах вызвал дискуссию среди экспертов. Кинорежиссер и продюсер Николай Данн выступил с инициативой, согласно которой подобные клубы должны быть в каждой школе, а в их работе обязаны принимать участие родители. По его мнению, это станет важным элементом воспитательного процесса.

Аверкиева подчеркивает, что хорошие фильмы действительно обладают большим воспитательным потенциалом и способны формировать ценности у детей, но внедрение таких инициатив должно быть добровольным и тщательно продуманным.

По словам Аверкиевой, необходимо оценивать эффективность киноклуба для каждого конкретного учебного заведения, а также учитывать вопросы финансирования и распределения нагрузки. Она отмечает, что у школ уже есть восемь направлений воспитательной деятельности, и важно выбирать те форматы, которые будут наиболее результативными именно для их учеников, а не внедрять все подряд по принципу обязательности.