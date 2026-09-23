КФУ имени Вернадского выиграл 18 грантов Российского научного фонда

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского в текущем году одержал победу в конкурсах на получение 18 грантов Российского научного фонда (РНФ). Об этом сообщил заместитель директора департамента научно-исследовательской деятельности вуза Вячеслав Попов в эфире телеканала «Крым 24» .

На сегодняшний день ученые университета реализуют 28 проектов при поддержке фонда. По словам Вячеслава Попова, динамика финансирования стабильно растет.

Если в последние годы вуз выполнял 30–35 грантов на общую сумму около 100 миллионов рублей ежегодно, то уже к октябрю-ноябрю текущего года количество действующих договоров достигнет примерно тридцати.

Помимо средств РНФ, научная деятельность КФУ поддерживается государственным заданием, программами Министерства науки и высшего образования РФ, а также прямым финансированием от предприятий реального сектора экономики. Это позволяет одному из крупнейших вузов Крыма сохранять статус ведущего научного центра региона.