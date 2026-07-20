Карякин: «Шахматы могут принести ощутимую пользу для развития детского мозга»

Сенатор РФ и вице-чемпион мира по классическим шахматам Сергей Карякин заявил, что шахматы учат детей просчитывать решения, анализировать ситуацию и помогают бороться с клиповым мышлением, сообщает Life.ru .

Шахматы развивают у детей умение думать на несколько ходов вперед, анализировать ситуацию и учитывать действия соперника. По словам Карякина, эта игра также помогает отвлекать ребенка от гаджетов.

«В шахматах есть правило: „взялся — ходи“. Прежде чем даже просто взяться за фигуру, ты уже должен подумать, как именно будешь ходить. В жизни ребенок тоже начинает задумываться, стоит ли ему что-то говорить или делать, и только потом принимает окончательное решение», — сказал Карякин.

Карякин объяснил, что шахматы противостоят клиповому мышлению, потому что партия требует долгой концентрации. Он отметил, что на один ход игрок нередко тратит 5-10 минут, а это значительно дольше обычного короткого видео.

«Поэтому шахматы, повторюсь, однозначно могут принести ощутимую пользу для развития детского мозга и помочь справиться с поверхностным восприятием информации», — заключил Карякин.