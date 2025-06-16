КамГУ: для преодоления страха перед математикой необходимо использовать задачи, связанные с повседневной жизнью

Сотрудники Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга пришли к выводу, что для преодоления страха детей перед математикой необходимо использовать задачи, связанные с повседневной жизнью. Чем больше ребенок решает практико-ориентированных задач, тем меньше он боится математических вычислений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в КамГУ им. Беринга.

«Математическая тревожность — это состояние беспомощности, паралича и психической дезорганизации, которое возникает у некоторых учеников, когда от них требуется решать математические задачи», — пояснила доцент кафедры педагогики, а также информатики и математики Галина Киричек.

В ходе исследования ученые работали с детьми 9–10 лет. Чтобы оценить уровень тревожности, был разработан специальный тест из 10 вопросов. Школьники отмечали свои ощущения по пятибалльной шкале Лайкерта. Вопросы затрагивали различные ситуации, связанные с математикой, например: «Вы беспокоитесь, когда учитель говорит, что собирается задать новые типы задач?».

Для проверки практических навыков был составлен тест из восьми задач, которые имитировали реальные жизненные ситуации и требовали найти наиболее выгодное решение. Школьникам предлагали рассчитать стоимость покупки в магазине, определить время в пути по расписанию поездов, вычислить количество ткани для пошива занавесок.

Итоги исследования показали следующую структуру восприятия математики учащимися: 20% участников продемонстрировали выраженный уровень тревоги перед решением математических заданий, треть опрошенных (30%) оценили свое состояние как умеренно тревожное, а остальные 50% отметили низкий уровень беспокойства относительно занятий математикой.