26 ноября 2026 15:57 Как «Роснефть» и МФТИ готовят специалистов будущего? Образование

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Московский физико-технический институт отмечает юбилей — 80 лет. Как «Роснефть» и МФТИ готовят специалистов будущего, разбиралась корреспондент 360.ru Анастасия Садовникова.

Фото: 360.ru

«Сегодня Физтех — это точка роста новой инновационной экономики России, место, где рождаются новые компании, новые индустрии. Это больше сотни научных лабораторий, центров, прикладных институтов, которые занимаются самыми передовыми инженерными, научными задачами», — подчеркнул ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. Институт развивает новые научные направления, например, генетику. Так, вуз вместе с «Роснефтью» запустил магистерскую программу «Алгоритмическая биология», где сейчас учатся 20 человек. Студенты анализируют геномные данные и применяют их в науке.

Фото: 360.ru

Как отметил клинический биоинформатик Центра полногеномного секвенирования «Биотехнологический кампус» Сергей Фоменко, биоинформатики являются очень важными специалистами во многих медицинских лабораториях. «Поэтому можно работать и в лаборатории, и в медицинской лаборатории, и в научной, которая занимается различными более фундаментальными исследованиями. И даже, возможно, в больнице в каком-то федеральном центре, который занимается медицинской биоинформатикой», — поделился он.

Фото: 360.ru

Представители «Роснефти» и МФТИ работают вместе уже 20 лет. Студенты ежегодно проходят стажировки в компании, а лучших выпускников приглашают на работу в ведущие научные и производственные организации страны.