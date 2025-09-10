Как мотивировать ребенка учиться после каникул? Эксперты дали полезные советы
Каникулы закончились, и дети возвращаются за парты. Но настроиться на уроки после отдыха бывает трудно. Как сохранить интерес ребенка к учебе и найти к нему подход — без давления и страха ошибок? Своим опытом делятся эксперты языковой школы ILS.
Первый совет — дать ребенку право на ошибку. Он должен понимать, что ошибаться могут все, это естественная часть учебного процесса.
«Тесты для нас — это не экзамен, а больше диагностика, чтобы видеть, где ребенок молодец, а где ему нужна поддержка, чтобы он смог комфортно двигаться дальше», — рассказала основатель ILS Елена Жукова.
Вторая важная рекомендация — быть для ребенка не контролером, а старшим другом.
«Мне не приходится проверять домашнее задание: просто интересуюсь уроками и доверяю сыну. У него все получается, он справляется», — поделилась родительница одного из учеников Екатерина.
Третий момент — правильная среда, чтобы учеба была не обременительным обязательством, а удовольствием. Например, в ILS вместо привычных оценок — система баллов. Ребята их копят и могут обменять на приятные бонусы.
«Семь из 10 семей ставят на первое место комфортное обучение, а высокие академические результаты подтягиваются. Это точно работает», — отметила Елена Жукова.
Своей задачей она назвала создать образовательную среду, в которой ребенку было бы интересно и безопасно учиться.