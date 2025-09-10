Как мотивировать ребенка учиться после каникул? Эксперты дали полезные советы

Каникулы закончились, и дети возвращаются за парты. Но настроиться на уроки после отдыха бывает трудно. Как сохранить интерес ребенка к учебе и найти к нему подход — без давления и страха ошибок? Своим опытом делятся эксперты языковой школы ILS .

Первый совет — дать ребенку право на ошибку. Он должен понимать, что ошибаться могут все, это естественная часть учебного процесса.

«Тесты для нас — это не экзамен, а больше диагностика, чтобы видеть, где ребенок молодец, а где ему нужна поддержка, чтобы он смог комфортно двигаться дальше», — рассказала основатель ILS Елена Жукова.

Вторая важная рекомендация — быть для ребенка не контролером, а старшим другом.

«Мне не приходится проверять домашнее задание: просто интересуюсь уроками и доверяю сыну. У него все получается, он справляется», — поделилась родительница одного из учеников Екатерина.