Юрист Свечникова объяснила разницу между семейным и домашним обучением

Ребенок в России может учиться вне школы в формате семейного образования или на дому по состоянию здоровья. Ассистент кафедры РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова разъяснила порядок перехода на эти формы, сообщает RT .

Семейное образование родители организуют самостоятельно. Для перехода они должны учесть мнение ребенка, отчислить его из школы и уведомить местный орган самоуправления в течение 15 дней после приказа либо не позднее чем за 15 дней до учебного года.

Семья сама определяет расписание, формат занятий и при необходимости привлекает педагогов. Для проверки знаний ребенка зачисляют экстерном в школу с государственной аккредитацией. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся бесплатно.

Обучение на дому доступно детям из федерального перечня заболеваний, в том числе нуждающимся в длительном лечении и детям-инвалидам, которым здоровье мешает посещать школу. Родителям необходимо получить медицинское заключение и подать заявление директору.

Ребенок при этом остается учеником школы. Учреждение утверждает индивидуальный план, назначает педагогов и проводит аттестации. Число и порядок занятий устанавливает регион с учетом рекомендаций врачей.