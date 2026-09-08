Юрист Свечникова объяснила разницу между семейным и домашним обучением
Ребенок в России может учиться вне школы в формате семейного образования или на дому по состоянию здоровья. Ассистент кафедры РЭУ имени Г. В. Плеханова Софья Свечникова разъяснила порядок перехода на эти формы, сообщает RT.
Семейное образование родители организуют самостоятельно. Для перехода они должны учесть мнение ребенка, отчислить его из школы и уведомить местный орган самоуправления в течение 15 дней после приказа либо не позднее чем за 15 дней до учебного года.
Семья сама определяет расписание, формат занятий и при необходимости привлекает педагогов. Для проверки знаний ребенка зачисляют экстерном в школу с государственной аккредитацией. Промежуточная и итоговая аттестации проводятся бесплатно.
Обучение на дому доступно детям из федерального перечня заболеваний, в том числе нуждающимся в длительном лечении и детям-инвалидам, которым здоровье мешает посещать школу. Родителям необходимо получить медицинское заключение и подать заявление директору.
Ребенок при этом остается учеником школы. Учреждение утверждает индивидуальный план, назначает педагогов и проводит аттестации. Число и порядок занятий устанавливает регион с учетом рекомендаций врачей.