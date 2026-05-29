Юрист Соловьев отметил, что выпускникам и их родителям нужно быть бдительными во время ЕГЭ из-за мошенников

В скором времени в России начнется период государственных экзаменов, и тысячи школьников приступят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Однако вместе с этим активизируются и мошенники, готовые воспользоваться волнением и эмоциями выпускников. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных или образовательных органов, угрожая аннулировать результаты экзаменов. Об этом написала Общественная служба новостей .

Соловьев подчеркнул, что за все годы существования ЕГЭ и ОГЭ критических утечек ответов не происходило. Тем не менее, всегда находились люди, которые попадались на схемы по продаже псевдо-утечек, теряя деньги и передавая мошенникам свои персональные данные.

«Не будут звонить никакие представители ни Минобра, ни департамента образования, ни школы, ни еще кого-то с информацией об аннулировании. Это делается совершенно по-другому», — отметил Соловьев.

Юрист подчеркнул, что в период госэкзаменов важно соблюдать информационную гигиену: не принимать звонки с незнакомых номеров и не переходить по сомнительным ссылкам.