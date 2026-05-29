Юрист Соловьев отметил, что выпускникам и их родителям нужно быть бдительными во время ЕГЭ из-за мошенников
В скором времени в России начнется период государственных экзаменов, и тысячи школьников приступят к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Однако вместе с этим активизируются и мошенники, готовые воспользоваться волнением и эмоциями выпускников. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных или образовательных органов, угрожая аннулировать результаты экзаменов. Об этом написала Общественная служба новостей.
Соловьев подчеркнул, что за все годы существования ЕГЭ и ОГЭ критических утечек ответов не происходило. Тем не менее, всегда находились люди, которые попадались на схемы по продаже псевдо-утечек, теряя деньги и передавая мошенникам свои персональные данные.
«Не будут звонить никакие представители ни Минобра, ни департамента образования, ни школы, ни еще кого-то с информацией об аннулировании. Это делается совершенно по-другому», — отметил Соловьев.
Юрист подчеркнул, что в период госэкзаменов важно соблюдать информационную гигиену: не принимать звонки с незнакомых номеров и не переходить по сомнительным ссылкам.