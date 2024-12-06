Юрист Русяев: за хамство и публичное оскорбление преподавателя вуза грозит ответственность вплоть до уголовной

Столкновение интересов студентов и преподавателей высших учебных заведений — распространенное явление. Однако не стоит забывать, что за хамство и публичные оскорбления в России предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Об этом заявил юрист Илья Русяев в интервью Общественной Службе Новостей.
Специалист также напомнил о существовании дисциплинарных санкций, включая отчисление обучающегося. В ряде случаев зачинщика конфликта могут проверить на наличие признаков экстремистской деятельности.
Так, оскорбление личности предполагает наложение административной ответственности в виде штрафа. Если речь идет о распространении заведомо ложной информации или угрозах, то эти случаи квалифицируются в рамках Уголовного кодекса России, добавил Русяев.
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