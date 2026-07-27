Юрист Хаминский разьяснил правила приема в вуз с психдиагнозом

Психиатрический диагноз не всегда мешает поступлению в вуз: для большинства гражданских специальностей его не учитывают, а ограничения действуют лишь для отдельных направлений и военного обучения, сообщает Life.ru .

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский рассказал, что для большинства гражданских специальностей медицинское заключение по форме СЭМД-196 не требуется. Поэтому психическое расстройство само по себе не влияет на решение о зачислении.

Исключение составляют направления, где состояние здоровья важно для будущей работы. Их перечень утвержден постановлением правительства России. В него входят, в частности, некоторые педагогические, геологические и нефтегазовые специальности.

Для таких направлений абитуриент должен предоставить заключение по форме СЭМД-196. После этого врачебная комиссия оценивает тяжесть заболевания и принимает индивидуальное решение о наличии или отсутствии противопоказаний. Сам диагноз не означает автоматический отказ.

Наиболее жесткие требования действуют при поступлении в военные вузы и военные учебные центры. Кандидатам нужно подтвердить отсутствие диспансерного учета или наблюдения по поводу психических заболеваний. Подтвержденное психическое расстройство даже в легкой форме в этом случае делает абитуриента негодным к обучению по военной специальности.